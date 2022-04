Napoli, Spalletti glissa sul caso Osimhen. Ma il nigeriano doveva tornare ieri

Spalletti ha difeso Osimhen, ma ieri era previsto il rientro

Nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport torna nuovamente sul presunto ritardo nel rientrare a Napoli di Victor Osimhen, nonostante lo stesso Spalletti nel corso della conferenza di ieri abbia chiarito la vicenda. Ecco quanto riportato:

“L’impressione è che il Napoli ha inteso prendere tempo per verificare l’arrivo del proprio centravanti che sembrava dovesse sbarcare a Napoli nella tarda mattinata di ieri ma così non è stato. In nottata si sperava nel suo rientro a Capodichino ma non ci sono conferme. Il Napoli comunque prevede che domani si possa allenare a pieno ritmo con quelli che non avranno giocato a Bergamo. Vedremo. La cronaca ci dice che il centravanti africano è l’unico nel Napoli ad aver saltato l’intera settimana dopo gli impegni con la nazionale. Victor è squalificato e non potrebbe giocare comunque, d’accordo. La società ha fato trapelare, senza ufficialità che al proprio tesserato è stato concesso un permesso. Legittimo, ma allora perché non comunicarlo subito – giovedì, nel giorno dei rientri – e togliere ogni discussione?”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvaratskhelia dice si al Napoli, pronto un contratto fino al 2027

Spalletti su Mertens: “Adesso dovrà dimostrare al figlio di che pasta è fatto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: forti esplosioni a Odessa, città sotto attacco