Luciano Spalletti parla di Dries Mertens

Mister Spalletti ha rilasciato alcune parole su Mertens in conferenza stampa alla vigilia del match contro l‘Atalanta a Bergamo. Ecco quanto detto:

“Ama Napoli. Oltre all’amore per i tifosi ed all’importanza della partita domani vorrà dimostrare a Ciro Romeo di che pasta è fatto suo papà. Spero che domani mi presenterà il conto per le volte che non l’ho fatto giocare”.