Spalletti: “Con l’Atalanta saranno 95′ di sportellate. Zanoli pronto, Lozano a disposizione”

Ultime notizie calcio Napoli – Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta.

Mertens? “Ama Napoli. Oltre all’amore per i tifosi ed all’importanza della partita domani vorrà dimostrare a Ciro Romeo di che pasta è fatto suo papà. Spero che domani mi presenterà il conto per le volte che non l’ho fatto giocare”.

Insigne? “Lo vedo sempre nello stesso modo. Dicono che sia uno turbato da situazioni esterne, ma per come sta con la squadra non lo fa mai vedere. Vuole stare con questo gruppo. E’ sempre tra i primi ad arrivare, in allenamento fa vedere cose che non sempre fa vedere poi in partita, questo mi dispiace”.

Lozano? “E’ arrivato stanotte ed è a disposizione”.

Scudetto e deferimenti? “Per lo Scudetto e la Champions sarà sempre lo stesso discorso: se non vinci devi lottare per il quarto posto. Dipende molto da domani. Per i deferimenti chiarirà tutta la società. So quello che mi dice la mia società, ne parleranno loro”

Condominio? “Ci sono ancora tutte le squadre coinvolte, abbiamo tutti le stesse chance perché sono tutte squadre fortissime”.

Zanoli? “Zanoli ha le caratteristiche di Di Lorenzo, non ha giocato perché fin qui ha sempre avuto davanti uno come Giovanni che si innova sempre. Io Zanoli me lo aspetto titolare in una gara del genere già dal secondo allenamento. Malcuit ha recuperato, possiamo coprire l’assenza di Di Lorenzo. Oggi sulla Gazzetta ci avete dedicato un grande spazio in prima pagina: plusvalenze, Osimhen, Alemao. Dovete fare attenzione a fare il gioco delle tre carte con i tifosi. Di Osimhen parlerà la società”.

Che gara si aspetta? “Saranno novantacinque minuti di sportellate”.

Gara verità? “Partite di quelle che ti guardano negli occhi, chi abbassa un po’ lo sguardo nei 95′ perde perché loro sanno mantenere il livello alto di forza, qualità, ritmo. Squadra costruita bene, come da anni, in queste gare qui non basterà una giocata, una finta, ma 95′ di sportellate ribattendo colpo su colpo, questa sarà la partita”.

