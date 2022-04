Osimhen in Nigeria fermato dalla polizia: rientra oggi a Napoli. I fatti

Osimhen in Nigeria fermato dalla polizia

Ultime notizie Napoli – Osimhen in Nigeria è stato fermato dalla polizia è questo il motivo per cui si è spostato il rientro a Napoli.

Le autorità locali stanno indagando sulla morte di Joseph Kabungo, il medico sociale della Nazionale nigeriana rimasto ucciso negli scontri tra tifosi scoppiati al fischio finale di Nigeria-Ghana 1-1.

La polizia nigeriana sta indagando per capire in quale circostanza sia avvenuta la morte del medico e per questo motivo ha voluto ascoltare anche i calciatori della Nigeria che erano presenti in campo quel giorno. Tra questi, naturalmente, anche l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che dunque è stato costretto a ritardare il suo rientro a Napoli per fornire alla polizia locale tutte le informazioni del caso che potessero aiutare le indagini.

La SSC Napoli aveva concesso ad Osimhen un permesso speciale, che gli ha quindi consentito di ritardare il rientro in Italia, inizialmente previsto per giovedì scorso. Osimhen non potrà in ogni caso giocare la partita Atalanta Napoli prevista per domenica, in quanto è stato squalificato. Il suo rientro a Napoli è previsto per la giornata di oggi.

