Calciomercato Napoli – Rinnovo Koulibaly, primi colloqui. Il punto della situazione

Calciomercato Napoli – Rinnovo Koulibaly, Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli tramite il suo profilo Twitter.

Il Napoli è deciso a trattenere Kalidou Koulibaly praticamente per sempre e ha iniziato i primi approcci per il rinnovo.

“Il Napoli ha offerto a Kalidou Koulibaly il prolungamento del contratto fino al 2025 e il ruolo di capitano dopo la partenza di Insigne. Primi colloqui positivi e previsto un nuovo incontro nelle prossime settimane. Gli azzurri spingono per cercare di convincere il difensore centrale a rinnovare”.

