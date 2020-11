La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato per difendere il direttore sportivo Cristiano Giuntoli

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato in cui afferma che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha alcun profilo social attivo. Ecco quanto riportato sulla pagina ufficiale della società di De Laurentiis:

“La SSC Napoli ricorda che il Sig. Cristiano Giuntoli non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili. Si sottolinea che la creazione e gestione non autorizzata di account social media a nome altrui costituisce condotta perseguibile, anche in sede penale”.

