Napoli, l’affare Emerson Palmieri potrebbe decollare nelle prossime settimane

Emerson Palmieri continua ad essere l’oggetto del desiderio in casa Napoli. L’affare potrebbe sbloccarsi nel mercato di gennaio

Emerson Palmieri, l’esterno sinistro del Chelsea che tanto bene ha fatto con la Nazionale italiana in queste sere europee, continua ad essere l’oggetto del desiderio in casa Napoli. Secondo quanto riportato dalla radio ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli, a gennaio l’affare potrebbe tornare d’attualità e sbloccarsi. Per ora il Napoli è fermo, ma è possibile che si muova nuovamente nelle prossime settimane.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Comunicato SSC Napoli: “Il ds Cristiano Giuntoli non ha profili social attivi”

Coronavirus, il bollettino del giorno 19 novembre – Calano ancora i contagi in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A Capri operativo secondo carrellino elettrico per anziani