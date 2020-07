Top & Flop – Bologna-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Solo un pareggio tra Bologna e Napoli, i nostri Top & Flop della gara

Primo Tempo

Il Napoli parte forte, dagli sviluppi di calcio d’angolo Manolas porta in vantaggio gli azzurri. Quando sembra avere il controllo della gara, il Bologna pareggia ma il Var annulla. Il Bologna non riesce a reagire, con il Napoli che cerca attraverso un gioco fluido la seconda marcatura. Il primo tempo si conclude con tanto possesso palla, ma poche occaisoni.

Secondo Tempo

Nella ripresa il copione cambia. Mihajlovic sistema il Bologna, con il Napoli che sembra avere una calo anche sul calo fisico. I felsinei sono in palla, pareggiano con Palacio ma il Var annulla nuovamente per fuorigioco. Grande giocata di Lozano che sfiora il doppio vantaggio. Negli ultimi 15 minuti il Bologna pressa e trova il pareggio. Soriano imbecca Barrow, che supera Manolas e pareggia. Con un pò di affanno il Napoli porta a casa il pareggio.

Top – Lozano

Il messicano, conferma quanto di buono fatto vedere nelle ultime apparizioni. Da profondita e velocità al Napoli, nel secondo tempo con una bella giocata sfiora il goal. Segnali di ripresa per l’acquisto più costoso della storia del Napoli, che nella ripresa post covid è una delle note positive per Gattuso

Flop – Milik

Prova anonima del centravanti polacco. Per lunghi tratti della sua partita sembra nascondersi, non da appoggio e non fa salire la squadra. Termina la sua gara senza mai tirare in porta, forse anche scarico di motivazioni visto ormai il suo addio certo alla fine della stagione.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bologna, mister Mihajlovic: “Ho sbagliato nel primo tempo. Invidio l’età di Gattuso”

Bologna-Napoli, Gattuso: “Bologna meglio di noi, passo indietro della squadra”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sicilia – Una bomba d’acqua colpisce l’isola