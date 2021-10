Napoli, il report dell’allenamento odierno. Petagna torna in campo

Napoli, il report dell’allenamento

Il Napoli ha svolto una seduta mattutina al Konami Training Center di Castel Volturno, dove gli azzurri stanno preparando la sfida contro il Torino in programma domenica alle ore 18:00. Ecco il report del club azzurro: “Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale.”

