Juventus, Nedved: “Troppe critiche, c’è chi negli ultimi 10 anni non ha vinto niente”

Juventus, la frecciatina Nedved

A margine della presentazione del libro “La Casa della Juve”, Pavel Nedved ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi presenti. Ecco quanto dichiarato dal dirigente bianconero:

“Abbiamo attraversato un periodo molto complicato a causa degli stadi vuoti. Noi però col calcio siamo stati fortunati. Abbiamo potuto svolgere il nostro lavoro diversamente da altri. Contenti che il governo ci abbia dato una mano: il 75% è buono, ma aspettiamo tutti. L’auspicio è arrivare al 100%. Sarà molto bello. “Non c’è nessuna paura, noi siamo stati criticati negli ultimi due anni per i risultati ma spero che tutti si siano accorti che abbiamo portato uno scudetto, due coppe. E altri in 10 anni non hanno vinto niente. Va bene la critica, ma sia giusta. Siamo abituati, conviviamo con la pressione di dover vincere”.

