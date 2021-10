Arbitri & Arbitri – Juan Luca Sacchi è l’arbitro di Napoli-Torino

Arbitri & Arbitri – Juan Luca Sacchi sarà l’arbitro di Napoli-Torino, gara valida per l’ottava giornata di campionato.

La settima giornata di campionato ha riconfermato il primato del Napoli di Luciano Spalletti che sta manifestando il proprio coraggio, giorno per giorno alle accanitissime avversarie. Con ben 21 punti i partenopei primeggiano, godendosi la vista dall’attico sul grattacielo più alto. Nonostante tutto, malgrado sia indubbio che il Napoli sia la squadra che più ha impressionato in questo inizio di campionato, la sensazione è che siano quattro o cinque gli uomini che davvero hanno fatto un salto di qualità, rispetto agli anni passati. Saltano fuori inevitabilmente le solite tare, le solite difficoltà, che paiono ripresentarsi di tanto in tanto, e se si finge di girarsi dall’altra parte, possono mandare a monte un progetto molto ben strutturato, negli uomini, e nelle idee. Il Milan è alle calcagna, l’Inter lotta per difendere il titolo e la Roma non è intenzionata a passare inosservata. Domenica c’è il Torino, l’obiettivo è quello di riconfermare il predominio in classifica.

Napoli e Torino si sfideranno domenica allo Stadio Maradona alle ore 18:00. L’ottava giornata di campionato sarà diretta da Juan Luca Sacchi, appartenente alla sezione di Macerata. Assistenti: Prenna-Zingarelli. Quarto uomo: Santoro, e al VAR: Di Bello affiancato da Tolfo.

Dopo l’esperienza in campo da calciatore, Juan Luca Sacchi decide di intraprendere la carriera arbitrale nella sezione di Macerata. Nella stagione 2011-2012 viene promosso alla CAN PRO, dove dirige 30 partite e il 7 luglio gli viene conferito il Premo Sportitalia, come giovane arbitro di grandi promesse. Terminata la stagione del 2014, viene designato per la finale play-off Lecce-Frosinone che termina 1 a 1.

L’1 settembre del 2020 viene promosso in CAN A, ciò nonostante, lo stesso giorno viene inserito anche nell’organico della CAN A-B. Nella stagione 2020-2021 viene indicato in 13 partite del massimo campionato e 6 in cadetteria. Al termine della medesima stagione, le statistiche confermano 21 presenze in Serie A.

I precedenti di Juan Luca Sacchi con il Napoli

È solamente uno il precedente di Sacchi con la squadra partenopea, in occasione del match contro il Genoa che ha visto trionfare il Napoli con un incredibile risultato di 6-0, il 27 settembre del 2020.

I precedenti di Juan Luca Sacchi con il Torino

Con il Torino Sacchi gode di un solo incontro, quello in Coppa Italia lo scorso anno quando i granata batterono il Genoa ai calci di rigore negli ottavi di finale. In quell’occasione Meitè fu espulso alla fine del primo tempo supplementare.

