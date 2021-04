Arbitri & Arbitri: Daniele Doveri sarà l’arbitro di Napoli-Inter

Arbitri & Arbitri – Daniele Doveri sarà l’arbitro che dirigerà Napoli-Inter, gara valida per la trentunesima giornata di campionato.

La trentunesima giornata del campionato di Serie A è quasi alle porte e tra i tanti match che si disputeranno uno dei più importanti è di sicuro Napoli-Inter. Si prevede una sfida senza esclusione di colpi tra la squadra di Gennaro Gattuso e quella di Antonio Conte: entrambe le compagini infatti hanno un importante obiettivo da raggiungere. Gli azzurri mirano ad un posto in Champions League, la squadra è attualmente al quinto posto in classifica, ma se riuscirà a vincere probabilmente qualcosa potrebbe cambiare, poiché nel weekend ci sarà anche lo scontro tra Juventus ed Atalanta, che occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione. Tuttavia anche l’Inter farà di tutto per centrare la vittoria: i nerazzurri sono primi in classifica a +11 dal secondo posto, ma vogliono ipotecare al più presto lo Scudetto. In più non hanno intenzione di interrompere la striscia di risultati positivi, attualmente a quota undici.

I precedenti di Daniele Doveri con il Napoli

La suddetta chiuderà la trentunesima giornata di campionato: il match andrà in scena domenica 18 aprile alle ore 20: 45 allo Stadio Diego Armando Maradona. L’arbitro che dirigerà Napoli-Inter sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Egli diventa arbitro nel 1996 ed arbitra nella massima serie calcistica dal lontano 2010. Il Napoli ha disputato molte partite dirette dall’arbitro nativo di Volterra: in totale 26. In queste 26 partite gli azzurri hanno vinto ben 15 volte, pareggiato in 7 occasioni e perso in soli quattro casi. Oltre questo bilancio abbastanza positivo, c’è un altro dato da prendere in considerazione: sotto l’arbitraggio di Daniele Doveri il Napoli non ha mai perso in casa propria.

A Doveri è già capitato di dirigere una sfida tra il Napoli e l’Inter. La gara è andata in scena il 19 maggio 2019 allo Stadio San Paolo di Napoli ed in quell’occasione gli azzurri hanno vinto per 4-1. Ad aprire la goleada è il centrocampista Piotr Zielinski grazie ad un tiro di estrema precisione da fuori area; a seguirlo è poi Dries Mertens, che con un colpo di testa non perde l’occasione del raddoppio. L’Inter non riesce ad andare in gol, il Napoli può anche accontentarsi ma non lo fa: ci pensa Fabian Ruiz a chiudere definitivamente la gara segnando la prima doppietta in maglia azzurra. I nerazzurri realizzano l’unico gol a dieci minuti dalla fine grazie ad un calcio di rigore concesso da Doveri.

I precedenti di Daniele Doveri con l’Inter

Daniele Doveri ha incontrato l’Inter ben 21 volte. Anche i nerazzurri hanno collezionato 9 vittorie, mentre i pareggi e le sconfitte sono 6. I nerazzurri ricordano l’arbitro romano con il sorriso in quanto gli ultimi due incontri sono stati particolarmente piacevoli. Parliamo di questa stagione di campionato, lo scorso 17 gennaio Doveri ha diretto Inter-Juventus, gara in cui i nerazzurri si sono imposti per 2-0. Inoltre lo scorso 21 febbraio sempre lui ha diretto il derby tra Milan ed Inter ed anche i quell’occasione i nerazzurri ne sono usciti vittoriosi, battendo i rossoneri per 0-3.

Maria Marinelli

