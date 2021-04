Napoli-Inter, Mazzoleni al VAR. Ziliani la prende con ironia

Mazzoleni al VAR per Napoli-Inter, Ziliani ironizza

Il giornalista Paolo Ziliani attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha ironizzato sulla designazione di Mazzoleni per Napoli-Inter. Ecco il tweet:

“Diciamolo: vedere #Mazzoleni designato (per l’ennesima volta) al #VAR di una partita del #Napoli (#NapoliInter) è come vedere Weinstein intento a fare il guardiano in un collegio femminile.”

