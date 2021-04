Napoli, con Gattuso ormai è finita. Le ipotesi sul prossimo allenatore azzurro

Napoli, con Gattuso ormai l’addio è certo

L’esperto di calciomercato Luca Marchetti, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha fatto il punto della situazione in merito al prossimo allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Io credo che ci sia aria di divorzio con Gattuso a prescindere dal piazzamento. Oggi è difficilissimo fare percentuali, possiamo sapere più che altro i gusti di De Laurentiis. Io non credo che si andrà su un grande nome, si punterà più su un allenatore emergente. Però De Laurentiis, che ama chiamare, sondare e capire le mosse future, può aver avuto un largo screening, da Juric ad Allegri. Ci sono anche le affascinanti ipotesi dei ritorni di Benitez e Mazzarri, c’è anche Spalletti che dall’anno prossimo sarà libero dal suo contratto. Penso che De Laurentiis sappia che c’è molto materiale e vuole tenersi le carte in mano. Tra queste carte non c’è Gattuso. “Bielsa come allenatore del Napoli? Dal punto di vista mediatico e filosofico sarebbe un mix interessantissimo. Credo che non consideri finita la sua avventura al Leeds. A livello caratteriale potrebbero esserci problemi con De Laurentiis, alla Lazio fece rifare gli spogliatoi e poi non allenò più. Sarri? Qualcosa di concreto c’è, così come l’intenzione.”

