Del Genio: “Senza la conferma di Gattuso prenderei Sarri”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele A, dove ha parlato del prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Aurelio De Laurentiis farà due tentativi: andare a prendere Maurizio Sarri e convincere Gennaro Gattuso a restare. Non so quale dei due farà per primo. Il presidente è convinto che cambiare non sempre sia la soluzione migliore per risolvere i problemi. Qualora il patron degli azzurri non riuscisse ad arrivare a Sarri oppure a confermare Gennaro Gattuso, propenderebbe per una soluzione diversa. Su Gattuso ho cambiato opinione. Avevo delle perplessità, ma ora il mister calabrese mi sta convincendo e ha l’indubbio vantaggio di conoscere bene pregi e difetti dei suoi calciatori”.

