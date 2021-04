Caso Gasperini, Della Frera: “La vicenda va chiarita quanto prima”

Caso Gasperini, Della Frera sulla vicenda che ha visto coinvolto il tecnico

Walter Della Frera Componente Aic Della Commissione Medica e Antidoping della Figc, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove ha parlato della vicenda che vede coinvolto l’allenatore dell’Atalanta Gasperini. Ecco quanto dichiarato:

“Innanzitutto non sappiamo i particolari della vicenda, abbiamo avuto solo la richiesta di deferimento, prima di esprimerci dobbiamo sentire le motivazioni. Dobbiamo stare attenti tutti, perché questi controlli a sorpresa vengano fatti nella maniera migliore e c’è bisogno di collaborazione, è un dovere. Mi auspico che la faccenda venga chiarita nel migliore dei modi. I calciatori e gli allenatori devono essere sempre disponibili. Gosens? Il direttore sanitario dell’Atalanta ha convinto Gasperini e ha fatto fare il test al calciatore Ci sono dei rischi a non seguire le regole. Voci sull’Atalanta? Io guardo soltanto i fatti. L’Atalanta è solo una squadra molto forte atleticamente, non dobbiamo fare dietrologie.”

