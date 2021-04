Gennaro Gattuso verso la Fiorentina: contatti intensificati, accordo a un passo. I dettagli

Gennaro Gattuso verso la Fiorentina

Gennaro Gattuso verso la Fiorentina. I contatti tra le parti sono continui, intensificati a inizio settimana, il presidente Rocco Commisso, intenzionato ad affidare la panchina al tecnico del Napoli. La prima richiesta di disponibilità risale a un mese fa, quando la società viola ha contattato Jorge Mendes per sondarne la volontà. La piazza stuzzica Gattuso, i contratti e i soldi non sono un problema.

PROGETTO TECNICO – La questione semmai risiede nella rosa attuale, completamente da svecchiare. L’idea è quella di non avere molti ultratrentenni in rosa (fuori quindi Caceres, Ribery, Callejon e Bonaventura) e comunque garanzie negli acquisti per creare una Fiorentina competitiva. L’accordo quindi sembra davvero a un passo, a patto che i viola decidano per una vera rifondazione. Non per Pradè: potrebbe diventare direttore tecnico, con un giovane (Goretti?) come direttore sportivo.

E IL NAPOLI? – Il rapporto fra Gattuso e De Laurentiis è ai minimi termini, non c’è spazio per ricucire. Buongiorno e buonasera, per parafrasare Totti con Spalletti di qualche anno fa. Sullo sfondo per Gattuso c’è anche una squadra di Premier League, attualmente molto meno probabile. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

