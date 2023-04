Milan-Napoli, la conferenza stampa di Di Lorenzo

Alla vigilia di Milan-Napoli il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa.

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Le sue prime parole riguardano la sconfitta in campionato subita proprio contro i rossoneri:

“Si è parlato molto della gara di campionato, l’abbiamo analizzata ma conterà quello che accadrà domani. Ci siamo preparati bene, la vittoria di Lecce ci ha dato morale. Siamo pronti!. Dopo lo 0-4 non abbiaiamo alcun timore, in campionato non siamo stati il solito Napoli. Domani sarà una partita diversa e l’affronteremo nella maniera giusta.”

Su Rafael Leao:

“È un giocatore forte e di qualità ma dovremo stare attenti a tutta la squadra. Dovremo limitarlo per fare un buon risultato.”

Sull’assenza di Victor Osimhen:

“Sappiamo che è fortissimo ed è importantissimo per noi. Ma non c’è solo lui, affronteremo comunque questa gara con i giocatori che abbiamo. Ho piena fiducia in quelli che ci sono e siamo tranquilli.”

Infine, sui gol siglati dai difensori:

“Quando noi difensori aggiungiamo qualche gol è importante per la squadra. L’abbiamo sbloccata così a Lecce, su calcio piazzato. I dettagli fanno la differenza, cercheremo di sfruttare le nostre qualità sulle palle inattive.”

Fonte foto: Flickr.com

