Milan-Napoli, la probabile formazione dei padroni di casa

Gianluca Di Marzio ha provato ad anticipare le mosse di Stefano Pioli per la sfida di Champions League tra Milan e Napoli.

Il giornalista Gianluca di Marzio ha riportato sul proprio sito ufficiale la probabile formazione del Milan di Stefano Pioli contro il Napoli d Luciano Spalletti.

“L’unico giocatore infortunato tra le file del Milan è Zlatan Ibrahimovic. Intanto, è tornato in gruppo Kalulu. Infortunatosi durante la sosta nazionali, il difensore centrale ex Lione aveva saltato per infortunio le sfide contro il Napoli e l’Empoli. Kalulu quindi si candida per un posto, almeno in panchina, per la gara di Champions League (qui le ultime sulle sue condizioni). Per quanto riguarda la probabile formazione, ci sono pochi dubbi in attesa della rifinitura: in porta Maignan, coppia centrale Kjaer-Tomori con Calabria e Theo Hernandez come terzini. Tonali e Krunic dovrebbero agire in mediana con Bennacer trequartista insieme a Diaz e Leao, più esterni, alle spalle di Giroud.”

Fonte foto: Flickr.com

