Juventus, presentato ricorso per la chiusura della curva sud

La Juventus ha presentato il ricorso per la chiusura della curva sud in occasione della prossima sfida contro il Napoli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe presentato ricorso dopo la decisione della chiusura della curva sud. Ciò sarebbe avvenuto n seguito ad alcuni cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku.

Dal quotidiano si legge:

“La Juventus ha presentato ricorso per la chiusura della curva dell’Allianz Stadium, in occasione del prossimo match casalingo contro il Napoli (23 aprile), a seguito degli insulti razzisti all’indirizzo di Lukaku nell’ultima gara di Coppa Italia contro l’Inter: il responso è atteso per venerdì. La notizia era nell’aria, ora alle intenzioni seguono i fatti: il club ritiene che sia stata sottovalutata fin troppo la collaborazione mostrata nel riconoscere i tifosi che si sono resi protagonisti dei gesti che ha denunciato e condannato sin da subito. “La Juventus è sempre molto attiva sulle campagne contro il razzismo – ha spiegato il responsabile dell’area sportiva, Francesco Calvo -. I cori si sarebbero sentiti dal 35esimo minuto del secondo tempo e siamo rimasti sorpresi per il semplice fatto che non ci siano arrivati segnali per attivare il protocollo anti-razzismo, sospendendo la partita.”

