Napoli, sospiro di sollievo per Simeone. Infortunio meno grave del previsto

Napoli, Simeone può tornare in campo già a fine aprile

Il Napoli tira un sospiro di sollievo dopo il risultato dei test ai quali si è sottoposto Giovanni Simeone, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’argentino potrebbe già tornare disponibile entro la fine di aprile. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Quello di Simeone non è un infortunio tale da costringerlo a stare fuori per un periodo eccessivamente lungo: stando alle prime previsioni, il Cholito salterà di certo le due di Champions con il Milan e poi le partite di campionato con il Verona in casa (sabato) e con la Juve a Torino (23 aprile). La prima data possibile per rivederlo all’opera, insomma, è sabato 29 aprile: Napoli-Salernitana. La speranza è questa. Al massimo Udinese-Napoli del 3 maggio”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, presentato ricorso per la chiusura della curva sud

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cadavere in campo nel Livornese, colpito da arma da fuoco