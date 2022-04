Corriere dello Sport – Anguissa nel futuro del Napoli: pronti 11 milioni per il riscatto.

Il Napoli è deciso a riscattare Frank Anguissa. Spalletti non vuole fare a meno di lui, in quanto ritenuto uno dei profili più preziosi della rosa azzurra. Il prossimo lunedì tornerà in campo dal primo minuto e intanto la società pianifica il suo futuro:

“Undici, invece, sono i milioni da versare nelle casse del Fulham per il suo riscatto: a suo tempo, l’operazione è già pianificata”.

