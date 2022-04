Pedullà: “Sarà Kvaratskhelia l’erede di Insigne”

Mercato Napoli, parla Pedullà

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole:

“Non ci sono state sorprese, Khvicha Kvaratskhelia al Napoli: lui, soltanto lui, l’erede di Lorenzo Insigne che andrà a Toronto. Almeno per ora, aspettando eventuali altre mosse di Giuntoli che aspetta anche Olivera per la fascia sinistra. Kvaratskhelia e non Zaniolo, accostato al club azzurro senza alcun tipo di profondità del discorso. Neanche un abbozzo, semplicemente perché il Napoli ha fatto altre scelte. Mentre Zaniolo, che ha poco più di due anni di contratto con la Roma, parlerà eventualmente di rinnovo. Ma resta concreta la possibilità di un addio la prossima estate, con la Juve in prima fila già dallo scorso gennaio”.