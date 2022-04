Auriemma: “Mi hanno riferito che gli azzurri abbiano cambiato, per scaramanzia, l’ingresso allo stadio”

Raffaele Auriemma svela un retroscena sul Napoli

Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Si gonfia la rete’, programma in onda sulla emittente televisiva campana Tele A. Ecco quanto dichiarato:

“Mi hanno dato una notizia sul Napoli e la persona che me l’ha rivelata è serissima, non credo che sia una bugia, anzi. Mi hanno riferito che gli azzurri abbiano cambiato, forse per una ragione scaramantica, l’ingresso allo stadio. Il Napoli, e questo è il retroscena che mi è stato svelato in riferimento all’ultimo match degli azzurri contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è entrato lì dove ci siamo noi in sala stampa, a piedi. Ora lo ripeto: la persona che me l’ha riferito era lì, non aveva alcun motivo per raccontarmi una bugia. Non capisco perché abbiano deciso di cambiare proprio ora”.