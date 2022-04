Calciomercato: sirene spagnole per Lozano, la richiesta del Napoli

L’ala messicana potrebbe terminare presto il suo capitolo in azzurro

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione, a riportarlo è la testata spagnola Fichajes. Stando a quanto riportato il messicano sarebbe considerato cedibile da Aurelio De Laurentiis che pronto ad accettare eventuali offerte. Ad attendere il Chucky potrebbe esserci un’avventura in Spagna nella Liga, con il Siviglia come principale club interessato. Per lasciar partire Lozano il Napoli vorrebbe almeno 30 milioni di euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Plusvalenze, legale SSC NAPOLI: “Siamo sorpresi! Osimhen vale oltre i 100 milioni”

Dalla Spagna: forte interesse del Napoli per Broja

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Renzi boccia la riforma del Csm. E spuntano nuovi ‘nodi’