UFFICIALE – Lindstrom è un nuovo giocatore dell’Everton

Il Napoli ha ceduto il centrocampista Jesper Lindstrom all’Everton; la notizia è stata resa ufficiale proprio dai due club.

Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore dell’Everton. Era da tempo che il centrocampista di origine danese veniva associato al club inglese; i due club erano infatti in trattativa da un po’ di tempo. Alla fine è arrivata la fumata bianca e per il giocatore inizierà presto una nuova avventura in Premier League.

La SSC Napoli ha ufficializzato la cessione attraverso una nota sul proprio sito ufficiale:

“La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte del Club inglese.”

Anche l’Everton ha voluto annunciare l’acquisto di Jesper Lindstrom con un comunicato ufficiale:

“L’Everton ha completato l’acquisto in prestito di Jesper Lindstrøm dal Napoli. Il nazionale danese trascorrerà la stagione 2024/25 con i Blues e l’accordo include un’opzione per rendere il trasferimento permanente la prossima estate.”

