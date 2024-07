Lukaku-Napoli: accordo in discesa, manca solo la firma

L’accordo tra Napoli e Chelsea per il trasferimento in azzurro di Romelu Lukaku sarebbe ormai tutto in discesa.

Il futuro di Romelu Lukaku sembrerebbe ormai scritto: l’attaccante del Chelsea sarebbe prossimo ad indossare la maglia del Napoli. Secondo le ultime notizie riportate da Il Corriere dello Sport i due club sarebbero sempre più vicini al giuso accordo.

Di seguito quanto si legge:

“L’intesa con Rom è pressoché raggiunta e con il Chelsea, che non l’ha neanche convocato per la tournée negli Stati Uniti, la trattativa è in discesa. Ci vogliono tempo e pazienza: tutto sommato, il mercato è una guerra di nervi. E quelli di Adl sono molto saldi.”

