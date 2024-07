Berardi è nei piani del Napoli, ma bisogna prima cedere

Nei piani del Napoli ci sarebbe anche l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, il club però dovrebbe prima cedere qualcuno.

Il Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato; nei piani del club azzurro ci sarebbe anche Domenico Berardi. Il Napoli però dovrebbe prima effettuare qualche cessione, dunque bisognerà attendere per sbloccare la situazione. Il giocatore inoltre sta recuperando da un infortunio che lo terrà fuori dal campo ancora per un lungo periodo.

Di seguito quanto si legge in merito alla situazione sul quotidiano Repubblica:

“Ad un passo il passaggio all’Everton – con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, una operazione da circa 24 milioni complessivi – del trequartista danese Lindstrom. Per adesso il progetto sta andando avanti, in attesa di decollare in maniera definitiva con la cessione di Osimhen. Nei piani c’è infatti un altro colpo a effetto per l’attacco: Berardi. Prima però bisogna fare cassa.”

