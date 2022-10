La Juventus cerca un nuovo ds, spunta anche il nome di Giuntoli

La Juventus mette gli occhi su Giuntoli

La Juventus è alla ricerca di una nuova figura dirigenziale, nello specifico il club bianconero è intenzionato ad inserire nell’organico un nuovo direttore sportivo. Secondo a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in cima alla lista di Agnelli ci sarebbe Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro già in passato è stato accostato alla Juventus, che oggi potrebbe tornare nuovamente alla carica. L’altra pista porta alla soluzione interna, che porterebbe alla promozione di Manna oggi in forza alla squadra under 23 bianconera.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

