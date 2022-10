Sabatini: “Il Napoli è la magia del calcio”

Walter Sabatini ha fatto un focus sul Napoli

L’ex dirigente di Roma e Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è straordinario? No, nemmeno questo aggettivo rende bene ciò che stanno facendo gli azzurri. Il Napoli è la magia del calcio, una orchestra in cui tutto funziona nel migliore dei modi. I giocatori sanno quello che devono fare in campo e Luciano Spalletti è un genio assoluto, sta realizzando un altro capolavoro”.

Fonte foto: Facebook

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, rientro di Anguissa sempre più vicino: Sassuolo nel mirino

Napoli-Rangers, voti altissimi nelle pagelle per Mario Rui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Svolta nelle indagini sulla morte di Mara Cagol, interrogati alcuni ex brigatisti