Il PSG insiste per Osimhen, arriva una nuova offerta

Il PSG non intende rinunciare all’attaccante del Napoli Victor Osimhen ed avrebbe fatto una nuova offerta al club azzurro.

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato su una nuova offerta da parte del Paris Saint-Germain per Victor Osimhen. Il club avrebbe offerto 90 milioni ma per Aurelio De Laurentiis sarebbe ancora troppo poco.

“Attesa snervante affinché si sblocchi l’impasse per il valzer degli attaccanti. Osimhen attende buone nuove da Parigi e di riflesso fa lo steso il suo alter ego, Lukaku. Il PSG ha fatto un piccolo passo in avanti, ma non basta. La forbice tra domanda e offerta resta ancora notevole tra le parti: i transalpini si sono spinti fino a 90 milioni (la precedente offerta era di 80 milioni, ndr) mentre De Laurentiis non intende neppure sedersi a trattare al di sotto della tripla cifra (al netto della clausola liberatoria da 120 milioni). La partenza del nigeriano darebbe finalmente il via libera all’arrivo di Lukaku. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire. Neppure quello di Castel di Sangro dove ieri il diesse Manna ed il tecnico Conte sono rimasti a scambiare (più di) qualche parola al termine della prima seduta di lavoro allo stadio Patini.”

