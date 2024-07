Osimhen attende fiducioso il PSG, spuntano due alternative

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen starebbe attendendo fiducioso il trasferimento al PSG, intanto sarebbero spuntate due alternative.

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli a breve ed iniziare una nuova esperienza in Europa, in particolare nel PSG. Il club francese sarebbe l’ipotesi attualmente più concreta per l’attaccante nigeriano nonostante l’accordo tra i due club non sarebbe ancora stato del tutto definito.

Il quotidiano Repubblica è tornato sull’argomento affermando che il giocatore starebbe attendendo il trasferimento con fiducia, intanto però sarebbero spuntate due piste alternative.

Di seguito quanto si legge:

“Osimhen è fiducioso di trasferirsi a breve a Parigi e per ora non sta quindi puntando i piedi, lasciando al suo agente Roberto Calenda e a De Laurentiis tutto il tempo necessario per portare a termine la trattativa con il PSG. L’Arabia e il Chelsea rimangono invece – per il momento – solo i piani B e C.”

