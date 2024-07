Napoli, Di Lorenzo ritrova il sorriso: dissapori ormai alle spalle

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo avrebbe ritrovato il buon umore all’interno della squadra azzurra.

Giovanni Di Lorenzo, difensore e Capitano del Napoli, avrebbe finalmente appianato i presunti dissapori con il club azzurro. Qualche mese fa infatti si parlava di un eventuale addio del giocatore, ma a quanto pare non sarà per niente così.

Il Corriere dello Sport si è soffermato su un gesto del giocatore avvenuto di recente, che confermerebbe la volontà di restare in azzurro:

“Di Lorenzo è stato tra i primi ad arrivare. All’uscita ad attenderlo decine di tifosi. Il capitano, disponibile, si è fermato per foto e autografi. Alle spalle le incertezze del passato spazzate via con la lettera social e con il sorriso con cui il capitano si è presentato a Castel Volturno e sui social. Un dettaglio non è sfuggito ai tifosi, ovvero l’emoji della casa accanto al cuore azzurro in una storia su Instagram. Come a dire: questa è casa mia.”

