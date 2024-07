Napoli verso Castel di Sangro, nel pomeriggio primo allenamento

Il Napoli giungerà oggi a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo, il primo allenamento è previsto questo pomeriggio.

Nella giornata di oggi il Napoli giungerà a Castel di Sangro e questo pomeriggio sarebbe già previsto il primo allenamento della squadra.

Di seguito i dettagli riportati da Il Corriere dello Sport:

“Partenza questa mattina verso le ore 11, arrivo all’ora di pranzo, nel pomeriggio subito in campo per il primo allenamento allo stadio Patini. È questo il programma di giornata del Napoli per il ritiro di Castel di Sangro, la seconda tappa ormai storica per il club, dal Trentino all’Abruzzo per modellare e costruire la squadra. Conte proseguirà il lavoro iniziato a Dimaro con il suo staff ma stavolta, in attesa del mercato e dei suoi futuri sviluppi, potrà farlo con una rosa decisamente più ampia che abbraccerà anche i nazionali assenti in Val di Sole.”

Fonte foto in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lukaku: c’è l’accordo sull’ingaggio, pochi dettagli da definire

Tre cessioni per il Napoli, ecco quanto incasserà il club

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi