Tre cessioni per il Napoli, ecco quanto incasserà il club

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrato su tre cessioni che presto potrebbero avvenire in casa Napoli.

Il Napoli potrebbe presto andare incontro a tre cessioni. Queste ultime riguardano due difensori ed un attaccante. Jesper Lindstrom e Leo Ostigard dovrebbero infatti andare rispettivamente in è Premier League e Ligue1, cioè all’Everton ed al Rennes. Poi c’è Giuseppe Ambrosino che andrebbe in prestito al Frosinone.

Di seguito le parole de Il Corriere dello Sport:

“Prime cessioni ormai definite: Lindstrom va all’Everton, affare da 25 milioni, 3 di prestito e 22 per il diritto di riscatto. De Laurentiis fa cassa anche con Ostigard, che ha accettato il Rennes: il Napoli aspetta un assegno da 7 milioni. Se al posto del danese si valutano David Neres del Benfica e Mimmo Berardi del Sassuolo, condizioni fisiche permettendo, in difesa non ci saranno nuovi innesti. Il club, ieri, con una nota ha fatto sapere che Mario Hermoso, svincolato, non interessa perché. Ambrosino lascia Napoli in prestito: ha firmato col Frosinone.”

