Pressing dell’Olympiakos per Manolas, cifre alte ma il club greco spera di chiudere

L’Olympiakos non molla Manolas

Come riportato da Sky Sport continua il pressing dell’Olympiakos su Kostas Manolas, con la dirigenza greca che ha intensificato i contatti con il Napoli. Le cifre dell’affare sono alte, ma il club greco punta allo sconto per chiudere la trattativa. L’ipotesi di un addio di Manolas non è tramontata, con De Laurentiis che potrebbe fare cassa per poi reinvestire sul mercato.

