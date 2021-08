Calciomercato, il Napoli prova a chiudere per Estupinan. Sono ore caldissime

Il Napoli cerca l’accordo per chiudere l’affare Estupinan

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, sono ore molto calde per la chiusura dell’affare che potrebbe portare Estupinan a vestire l’azzurro. Il Napoli nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il Villareal, nel tentativo di trovare l’accordo per il trasferimento. I prossimi giorni potrebbero essere cruciali per la chiusura della trattativa, mettendo a disposizione di Spalletti un nuovo terzino sinistro.

