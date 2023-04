Corriere del Mezzogiorno – Raspadori al centro dell’attacco, ma spuntano altre soluzioni.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla situazione in casa Napoli. Con Osimhen e Simeone fuori, ci sarà Raspadori a mezzo servizio, partendo comunque titolare contro il Milan. Ecco quanto riportato a riguardo:

“Raspadori a Lecce è tornato in campo dal primo minuto dopo uno stop di circa cinquanta giorni, ieri ha iniziato l’allenamento lavorando a parte, poi si è mosso in gruppo compiendo l’intera seduta al fianco dei compagni. Non è al massimo della condizione, è in rodaggio ma sarà al centro dell’attacco con qualche altra soluzione a gara in corso che potrebbe prendere quota come Elmas o Kvaratskhelia“.

