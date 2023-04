Corriere dello Sport – Falso nueve inedito contro il Milan: Elmas più di Kvara, i dettagli.

Situazione sempre più delicata in casa Napoli, con due attaccanti fuori e Raspadori non del tutto recuperato. “Gli azzurri si trovano nel proprio teatro dell’assurdo, incollando i cocci di questa primavera e s’industria”. L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato così l’emergenza in attacco dei partenopei, che si trovano a dover fare a meno di Osimhen, Simeone e con Raspadori non al meglio.