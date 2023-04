Pioli vuole fermare Lobotka, Spalletti pronto alla contromossa

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sulla sfida di Champions League, che vede questa sera protagoniste Milan e Napoli allo stadio San Siro. Inoltre, ha analizzato la sfida tattica preparata da Pioli e Spalletti, entrambi decisi a sorprendere l’avversario con possibili novità.

“Pioli lo ha dimostrato al Maradona nel recente incrocio di campionato. Con Bennacer alzato nella casella del trequartista per calpestare l’impostazione di Lobotka, e Krunic messo in faccia a Zielinski, pronto a scivolare in fascia per raddoppiare la marcatura di Calabria su Kvaratskhelia, il tecnico rossonero ha chiuso il rubinetto del gioco azzurro. Dal giorno dopo, Spalletti si è messo a lavorare a Castel Volturno per riaprirlo, per migliorare l’uscita della palla e liberare le fonti della manovra“.

