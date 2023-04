Milan-Napoli, De Laurentiis non sarà presente al Meazza

Milan-Napoli, De Laurentiis non seguirà la squadra

Il Napoli contro il Milan si gioca un importante pagina di storia, ma lo farà senza la presenza di Aurelio De Laurentiis. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il presidente ha deciso di non seguire la squadra nella trasferta di Milano e di prolungare il suo soggiorno a Ischia. Il numero uno azzurro è sull’isola da giovedì scorso, precisamente in un albergo di Lacco Ameno da dove presumibilmente seguirà il match di stasera.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pioli vuole fermare Lobotka, Spalletti pronto alla contromossa

Falso nueve inedito contro il Milan: Elmas più di Kvara, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Barista ucciso a Barletta: vedova, dimenticata dalle istituzioni