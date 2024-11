Compleanno Lobotka, gli auguri della SSC Napoli

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha ricevuto gli auguri dalla SSC Napoli per il suo compleanno.

Stanslav Lobotka compie oggi 30 anni e la SSC Napoli non ha potuto fare a meno di omaggiare il centrocampista slovacco.

Di seguito il messaggio del club, in cui si legge in breve anche il suo cammino all’interno della squadra azzurra:

“Compleanno in casa azzurra. Stanislav Lobotka compie 30 anni.

Il centrocampista del Napoli è nato il 25 novembre 1994 a Trencin (Slovacchia).

A Lobotka vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Dal suo arrivo al Napoli nella stagione 2019/20, tra i centrocampisti della Serie A con almeno 500 passaggi tentati, Stanislav Lobotka è quello che ha registrato la percentuale più alta di passaggi completati (oltre il 90%) considerando tutte le competizioni.

In assoluto Lobotka ha giocato 174 partite in maglia azzurra con all’attivo 2 gol e 2 assist.

Felice compleanno Lobo!”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

