Mediaset – Cesari: “Su Celik Massa sbaglia, il provvedimento disciplinare è necessario”

L’ex arbitro, Graziano Cesari, è intervenuto in diretta dopo la gara fra Napoli e Roma. Ha commentato così i due interventi di Lukaku: “Su Celik Massa sbaglia, il provvedimento disciplinare è necessario. Non è rosso, ma giallo. Su Svilar, invece, c’è contatto, ma è dinamica di gioco, non è un intervento da ammonizione”.

