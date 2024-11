Le pagelle – Di Lorenzo promosso: “Sta ritornando quello di Spalletti”

Le pagelle del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo:

La Gazzetta dello Sport, 7: “Sta ritornando quello di Spalletti. L’assist per Lukaku in una partita notevole per spinta, varietà tattica, letture e leadership”.

Tuttosport, 6.5: “È un treno che sfreccia a destra, decisivo nell’azione del gol-vittoria. Più che meritato il premio di Mvp della partita”.

