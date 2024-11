Corriere dello Sport – Massa non supera l’esame: “Lukaku fa due interventi da giallo”

Massa non supera il test in Napoli-Roma. Per il quotidiano, l’arbitro porta a casa un 5: “Disciplinare da esordiente, cartellini dati (e non dati) senza una logica. Buon per lui che le squadre hanno sostanzialmente pensato a giocare, poteva andare molto peggio”

Ecco quanto si legge sulla moviola del Corriere dello Sport: “Rischia molto Lukaku, due interventi da giallo. Il primo ai danni di Celik, la gamba è alta e tesa, il contatto non è pieno ma di striscio (altrimenti sarebbe stato rosso), ma il giallo manca, la prova è nel rimbrotto che fa l’arbitro al belga. L’altro quando entra con il piede sul petto di Svilar, anche qui senza affondare, ma l’intervento è imprudente, giallo codificato”.

