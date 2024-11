Napoli-Roma, Rrahmani: “Sto bene a Napoli, il percorso è lungo”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sfida contro la Roma.

Dopo la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Claudio Ranieri il difensore Amir Rrahmani ha parlato in conferenza stampa.

Ecco quanto affermato:

“Quando difende tutta la squadra diventa tutto più facile, anche per noi difensori. Per il momento siamo una grande squadra e dobbiamo continuare così. Attualmente la strada è lunga e ci sono ancora molte partite. Con Buongiorno mi sono trovato subito molto bene, abbiamo avuto lo stesso allenatore in passato, cioè Juric. Speriamo di subire sempre meno gol. Ringrazio il mister per le belle parole spese nei miei confronti. Abbiamo iniziato molto bene tutti insieme. Questo è il quinto anno che sono a Napoli, mi fa piacere.”

Fonte foto in evidenza — Fickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lo Monaco: “Kvara se continua a rispondere picche, la società lo mette sul mercato”

Del Genio: “Ngonge? Potrebbe fare il quinto a sinistra! Olivera ha giocato benissimo da centrale difensivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”