Le pagelle di Napoli – Roma

● Meret 6: la Roma gli risparmia una domenica di fatica, memore del fatto che persino il Padreterno il settimo giorno si è riposato. Solo Pisilli lo impensierisce quel tanto che basta, ma è un Pisilli dentro un barattolo

● Di Lorenzo 7: se Lukaku ha segnato praticamente sdraiato sul sofà, il merito è suo

● Rrahmani 6: al rientro negli spogliatoi avrà detto ai compagni: “Ma che me lavo a fa? Sto tutto pulito e profumato come poco prima delle 18!”

● Buongiorno 6+: il + è di default. È uscito già così dalla confezione, bravo pure se non si applica

● Olivera 6: la beatitudine in viso nonostante gli effetti del jet lag. E grazie, nessuno dei giallorossi lo ha tenuto impegnato…

● Anguissa 6,5: oggi, con Lobotka, ha gestito bene il centrocampo. Un po’ come me quando nel periodo di Natale, cerco di non dilapidare le mie finanze in addobbi natalizi

● Lobotka 6,5: vedi sopra con l’aggiunta, cioè che resta un metronomo da paura

● McTominay 6: il centrocampo azzurro con lui è completo. Lo trovi ovunque, come il pistacchio di Bronte

● Politano 6+: a parte l’ostilità verso i cross, si spende sempre tantissimo. No no, non spende, si spende. Quella che spende sono io!!!

● Lukaku 6,5: nuovo testimonial di Poltrone e Sofà. Segnala sdraiato con il poggiatesta reclinabile

● Kvaratskhelia 6= dopo Scipione l’Africano, lo Sciupone Georgiano

● Neres 6: si magna un bel golletto allo scadere. Sarebbe stato bello vederlo esultare con la sua solita, fiammante verve

● Simeone, Folorunsho, Mazzocchi S.V.

● Conte 6,5: quando ha fatto entrare in un colpo solo Mazzocchi e Folorunsho, ha palesato ulteriormente le sue intenzioni al grido di “Non me ne fotte delle vostre critiche; io mi chiudo con la doppia mandata!”

E Forza Napoli