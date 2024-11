Radio Kiss Kiss Napoli – Lo Monaco: “Kvara se continua a rispondere picche, la società lo mette sul mercato”

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto in diretta a Radio Goal: “Siamo in un momento di trattativa tra il Napoli e Kvaratskhelia. C’è un’offerta del Napoli ed una richiesta del calciatore e se la posizione del calciatore dovesse essere sempre la stessa, vale a dire che risponde picche, la società lo metterà sul mercato. De Laurentiis fa benissimo a non spostarsi dalla cifra che ha offerto, i 5.5 mln che gli offre per lui sono quasi 10 all’anno più il 35% del costo azienda. Ciò vuol dire che Kvaratskhelia, in un solo anno, arriverebbe a guadagnare più di 10 mln. Il calciatore ha capito che l’offerta è importante e se la rifiuta è perché si sta guardando attorno.

Napoli-Roma? Tutte le gare di A vanno giocate come fosse l’ultima, le insidie sono sempre dietro l’angolo. La gara con la Roma viene ingigantita dalla presenza di Ranieri in panchina che stimolerà sicuramente la squadra. Il Napoli, però, se vuole continuare ad accarezzare il suo sogno non potrà andare per il sottile. Kvaratskhelia? Giocatori come lui si trovano, ma calciatori come Lobotka è difficile trovarli”.

