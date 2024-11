Napoli-Roma, tre probabili assenze in casa giallorossa

In occasione di Napoli-Roma il tecnico giallorosso Claudio Ranieri dovrà probabilmente fronteggiare ben tre assenze.

Si avvicina il giorno di Napoli-Roma e Tuttomercatoweb ha riportato il punto della situazione relativo alla squadra ospite.

Secondo le parole del noto quotidiano ci saranno molto probabilmente tre giallorossi assenti.

“La sfida ha nettamente un peso specifico notevole, non solo per il valore degli avversari, ma anche per il momento delicato che la Roma sta attraversando. Le notizie da Trigoria mostrano una squadra che, tra recuperi e assenze, cerca di trovare un equilibrio stabile. Il ritorno di Koné e la disponibilità di Baldanzi e Pellegrini rappresentano segnali incoraggianti, ma le assenze di Dybala, Hermoso e Shomurodov, se confermate, potrebbero pesare. In questo contesto, desta preoccupazione la situazione di Mats Hummels. Il difensore tedesco, arrivato in estate come leader esperto per il reparto arretrato, ha finora deluso le aspettative. La sua unica presenza stagionale, nella sconfitta contro la Fiorentina, ha evidenziato una condizione fisica lontana dagli standard richiesti.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio: “Ce l’ho con la Federazione slovacca, con Calzona e Lobotka”

Manna: “Coglieremo le occasioni di mercato, ma va detto che abbiamo investito molto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”