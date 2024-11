Mercato Napoli: c’è l’ok di Bonny, superata la concorrenza

Il Napoli sarebbe interessato all’attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny, che a sua volta avrebbe dato l’ok al club.

Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma, avrebbe gradito l’interesse da parte del Napoli.

Ne parla Calciomercato.com:

“Il Napoli ormai segue Bonny da un po’ e Conte è un suo estimatore. Qualche chiacchierata con l’entourage del calciatore è stata fatta e il gradimento da parte dello stesso ci sarebbe anche. Però l’idea di farlo partire nell’immediato non piace troppo alla dirigenza del Parma, che solo di fronte a un’offerta irrinunciabile sarebbe forse disposta a lasciarlo andar via già nel mese di gennaio. C’è una salvezza da conquistare fino in fondo e sarebbe difficile rinunciare a lui da qui in avanti. A tal proposito, oggi Bonny vale non meno di 20-25 milioni di euro. Con il prezzo che è destinato a lievitare, dovesse continuare così in questo suo primo anno di Serie A.”

Sugli altri club interessati:

“Ci sarà comunque da “lottare” contro una concorrenza che inizia a farsi viva. Perché non c’è solo il Napoli sulle tracce di Bonny. Il Milan tiene gli occhi aperti per quanto riguarda il ruolo di centravanti e proprio la punta del Parma rientra nella lista rossonera. C’è anche la Juventus che lo osserva con interesse, che avrebbe più urgenza per il mese di gennaio rispetto al Napoli. Fatto sta che Bonny è in rampa di lancio e il Napoli pare voglia fare sul serio. Come detto, giovane forte e pronto: è il tipo di attaccante che richiama l’attenzione ai piedi del Vesuvio.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

